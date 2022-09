Das lohnt: Der Bund steuert für den Glasfaserausbau in MV je Einwohner 581 Euro bei. Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Glasfaserquote verdreifacht MV holt auf: Jeder Dritte ans schnelle Datennetz angeschlossen Von Torsten Roth | 07.09.2022, 14:22 Uhr

MV mit Anschluss an die schnelle Internetwelt: Der Nordosten hat im vergangenen Jahr deutlich aufgeholt und Bayern überholt. Was in MV noch zu tun ist.