Verbesserung Justizwesen MV-Justiz soll digitaler, innovativer und effizienter werden Von dpa | 05.06.2023, 15:15 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) hat ein Konzept vorgestellt, mit dem das Justizwesen in den kommenden sieben Jahren verbessert werden soll. Nach 30 Jahren würden darin erstmals Ziele der gesamten Justiz in MV für eine digitale, innovative und effiziente Arbeit festgeschrieben. „Die Justiz muss attraktiv bleiben, um den Rechtsstaat zu garantieren“, betonte Bernhardt am Montag in Schwerin. Das Konzept steht unter dem Titel „DIE Justiz 2030. Digital. Innovativ. Effizient“.