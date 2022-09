Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Kostenanstieg MV-Kliniken unter Kostendruck: Forderungen an Land und Bund Von dpa | 27.09.2022, 13:23 Uhr

Galoppierende Energiepreise und allgemeine Kostensteigerungen gefährden nach Angaben der Landes-Krankenhausgesellschaft die medizinische Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern. Bis auf wenige Ausnahmen könnten die schon durch die Corona-Pandemie geschwächten 37 Kliniken im Nordosten die gewachsenen Kosten nicht mehr schultern. Bundesweit würden 40 Prozent der Krankenhäuser bereits heute ihre Liquiditätslage als kritisch bezeichnen, sagte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Uwe Borchmann, am Dienstag in Schwerin.