Protest vor der Staatskanzlei gegen die Pläne zum Bau eines LNG-Terminal auf der Ostseeinsel. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Bundesregierung plant Aufnahme in Gesetz Am Vorabend der Entscheidung: MV stellt sich gegen Pläne für LNG-Terminal vor Rügen Von Sebastian Schug/dpa | 06.07.2023, 20:09 Uhr

Der Bundestag will den Hafen Mukran am Freitag in das LNG-Beschleunigungsgesetz aufnehmen. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern positionierte sich am Vorabend der Entscheidung deutlich dagegen.