In MV registrierten die Arbeitsagenturen 2022 erneut weniger Arbeitslose - im Schnitt waren 59.500 Frauen und Männer ohne Job, 4,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Trotz Fachkräftemangels MV lehnt Arbeitgeberplan für Rente mit 69 ab Von Torsten Roth | 24.01.2023, 17:02 Uhr

Der Arbeitsmarkt in MV trotzt allen Krisen: Die Unternehmen suchen Zehntausende neue Mitarbeiter. Was Arbeitsuchende in diesem Jahr erwarten können.