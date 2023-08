Energieversorgung MV-Linke: Niedrigere Netzentgelte statt Industriestrompreis Von dpa | 24.08.2023, 13:37 Uhr Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down

In der Diskussion um hohe Strompreise fordert die in MV an der Landesregierung beteiligte Linke rasch niedrigere Netzentgelte statt der Einführung eines Industriestrompreises. „Billiger, subventionierter Strom für große Industrieunternehmen etwa der Metall- oder Chemiebranche würde den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die die Wirtschaftsstruktur in Mecklenburg-Vorpommern prägen, keinerlei Vorteile bringen“, sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Jeannine Rösler, am Donnerstag. „Im Gegenteil, es würde eine weitere Gerechtigkeitslücke gerissen, weil unsere Betriebe den subventionierten Strom mit bezahlen müssen.“