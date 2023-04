Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Umfrage MV: Mehrheit befürwortet weiter Gründung der Klimastiftung Von dpa | 13.04.2023, 05:38 Uhr

Ungeachtet der politischen Kontroverse um die „Stiftung Klima und Umweltschutz MV“, die 2021 aus der Taufe gehoben wurde, um die Gasleitung Nord Stream 2 fertigzustellen, verteidigt eine Mehrheit der Bürger Mecklenburg-Vorpommerns deren Gründung. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Tageszeitung „Nordkurier“ bezeichneten 54 Prozent der 1000 Befragten die Stiftungsgründung als absolut oder eher richtig. 29 Prozent und damit nur gut halb so viele schätzten sie als falsch ein. Der Rest zeigte sich unentschlossen oder machte keine Angaben. Die Online-Befragung, über deren Ergebnisse der „Nordkurier“ in seiner Donnerstagausgabe berichtet, hatte laut Insa vom 4. bis 11. April stattgefunden.