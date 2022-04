Till Backhaus FOTO: Jens Büttner Agrarwirtschaft MV-Minister: Brachflächen-Beschluss „fataler Fehler“ Von dpa | 08.04.2022, 21:00 Uhr | Update vor 7 Min.

Die vom Bundesrat beschlossene Freigabe von Brachflächen zur Gewinnung von Tierfutter geht Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) nicht weit genug. „Richtig wäre es gewesen, die Brachflächen - in MV immerhin 22.500 Hektar - auch für die Produktion von Nahrungsmitteln für Menschen freizugeben“, erklärte Backhaus am Freitag in Schwerin.