Polizeikontrolle Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Verkehr MV-Polizei kontrolliert verstärkt Vorfahrtsregeln Von dpa | 04.01.2023, 08:43 Uhr

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern nimmt zu Jahresbeginn 2023 besonders die Einhaltung der Vorfahrtsregeln unter die Lupe. Anlass sind mehrere schwere Unfälle, wie zuletzt im Dezember 2022 bei Sembzin (Mecklenburgische Seenplatte), wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am Mittwoch sagte. Beamte werden den ganzen Januar über in allen acht Polizeiinspektionen im Nordosten dafür unterwegs sein.