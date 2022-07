Wladimir Putin, Präsident von Russland. Foto: Sergei Savostyanov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa/Archivbild FOTO: Sergei Savostyanov up-down up-down Politik MV-Regierung: Inbetriebnahme von Nord Stream 2 keine Option Von dpa | 20.07.2022, 13:56 Uhr

Für die Landesregierung in Schwerin ist die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut ins Spiel gebrachte Inbetriebnahme der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 keine Option. „Diese Frage stellt sich nicht. Die Bundesregierung hat Ende Februar die Zertifizierung und damit die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 gestoppt. Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat diese Entscheidung unterstützt“, sagte Regierungssprecher Andreas Timm am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin.