Wirtschaft in MV Rostocker Arbeitsmarkt boomt - ein Landkreis hinkt weit hinterher Von Iris Leithold/dpa | 18.01.2023, 12:26 Uhr

Die Wachstumskerne in Mecklenburg-Vorpommern sind ungleich verteilt. Während es in Rostock nach 20 Jahren fast 16 Prozent mehr Jobs gibt, sind es an der Seenplatte 10 Prozent weniger. Die CDU fordert ein Umdenken in der Landesregierung.