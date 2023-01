Manuela Schwesig (SPD) Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Umfrage zu Politik in MV Rot-rote Landesregierung verliert an Rückhalt - auch Schwesig Von Frank Pfaff/dpa | 26.01.2023, 21:50 Uhr

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat seit ihrem Amtsantritt vor gut einem Jahr spürbar an Zustimmung in der Bevölkerung eingebüßt. Zwei andere Parteien befinden sich hingegen im Aufschwung.