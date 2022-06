Etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang, drehen sich die Rotorblätter von Windenergieanlagen im Wind. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul Windkraft MV soll 2,1 Prozent der Fläche für Windräder reservieren Von dpa | 08.06.2022, 17:03 Uhr

Die in Mecklenburg-Vorpommern bereits heftig diskutierten neuen Windkraft-Flächenpläne des Bundes werden konkreter. Am Mittwoch ging das Vorhaben des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums sowie des Bauministeriums in Berlin in die Ressortabstimmung. Mecklenburg-Vorpommern soll bis 2026 demnach 1,4 Prozent der Landesfläche für Windräder zur Verfügung stellen. Bis 2032 sollen es 2,1 Prozent sein.