Die Opposition in Mecklenburg-Vorpommern reagierte am Montagabend: „Ein neuer Tiefpunkt im Umgang der Linkskoalition mit der Ukraine. (Ministerpräsidentin) Manuela Schwesig muss die Konsequenzen aus dieser Entgleisung ziehen und Straetmanns entlassen“, forderte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag, Sebastian Ehlers, ebenfalls auf Twitter.

Der Ex-Bundestagsabgeordnete Straetmanns hatte seinerseits auf einen Beitrag Melnyks reagiert, mit dem der Botschafter einen ehemaligen SPD-Politiker kritisiert. Zuerst hatte der Nordkurier berichtet. Laut Melnyk habe der frühere SPD-Politiker russische Kriegsverbrechen relativiert. Immer wieder übt der Botschafter Kritik insbesondere Kritik an der SPD und deren bisherigen Russland-Kurs.

„Ich entschuldige mich für meinen Tweet“

Am Dienstagvormittag entschuldigte sich der Staatssekretär: „Ich entschuldige mich für meinen Tweet am Sonntagnachmittag, der falsch in der Wortwahl und unangemessen war. Deshalb habe ich ihn gelöscht.“ Seine Chefin, Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) äußerte sich auf Nachfrage nicht zu möglichen Konsequenzen. Stattdessen sagte sie: „Die Äußerung war nicht mit mir abgestimmt und steht nicht im Zusammenhang mit seinen Aufgaben als Staatssekretär des Ministeriums.“

Die CDU blieb bei ihrer Forderung: „Das Problem an Herrn Straetmanns Aussagen war eben nicht die Wortwahl, das Problem ist seine Haltung. Und die hat sich bei ihm anscheinend nicht geändert. Es bleibt dabei: Manuela Schwesig muss ihn entlassen“, sagte Ehlers.