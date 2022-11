Handys werden über Gefängnismauern in die Anstalten geschmuggelt. Foto: Hendrik Schmidt up-down up-down Zu teuer, zu schnell veraltet MV verzichtet auf Handy-Blocker in Gefängnissen Von Thomas Volgmann | 23.11.2022, 06:00 Uhr

Ein Projekt der Justiz Mecklenburg-Vorpommerns zum Stören von illegalen Telefonaten in Gefängnissen ist an der Technik und an den Kosten gescheitert.