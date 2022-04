Soll für 20 Millionen Euro zum Kunststoffwerk umgebaut werden: die Kabinenfertigung der MV Werften FOTO: Jens Büttner/dpa Neue Investoren für Werk der MV-Werften Medizintechnik statt Schiffskabinen aus Wismar Von Torsten Roth | 22.04.2022, 16:05 Uhr

Mit dem Medizintechniker Eppendorf ist für einen weiteren Teil der MV-Werften-Gruppe ein neuer Eigentümer gefunden. Das Unternehmen will am Standort in Wismar eine neue Kunststofffabrik aufbauen. Neue Jobchancen für die Mitarbeiter des alten Werftenstandorts?