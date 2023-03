Feldarbeit Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Rostock MV will 70 Hektar Acker in Dummerstorf verkaufen Von dpa | 21.03.2023, 17:58 Uhr

Die Landesregierung will 70 Hektar landeseigenen Acker in Dummerstorf (Landkreis Rostock) verkaufen, damit die Gemeinde ihr Gewerbegebiet erweitern kann. Der Landtag soll an diesem Mittwoch über das 6,9 Millionen Euro schwere Geschäft entscheiden.