Von dpa | 20.12.2022, 18:29 Uhr

Angesichts eines wachsenden Fachkräftemangels in Wirtschaft und Verwaltungen Mecklenburg-Vorpommerns bereitet die Landesregierung neue Maßnahmen zur Anwerbung neuer und Fortbildung vorhandener Mitarbeiter vor. So soll die Gründung von Weiterbildungsverbünden unterstützt werden, wie Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag nach einem Treffen des „Beirates Fachkräftestrategie Mecklenburg-Vorpommern“ mitteilte. Mehrere Firmen einer Branche sollen sich mit Wissenschaftlern und Weiterbildungsanbietern zusammentun, um gemeinsam Kurse für ihre Beschäftigten zu organisieren. Ein Zeitplan wurde nicht mitgeteilt.