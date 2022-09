Ein Schild weist den Weg zu einem Campingplatz Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Tourismus MV will für Camper attraktiver werden Von dpa | 07.09.2022, 19:34 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern als Tourismusland will seine Attraktivität für Campingurlauber weiter erhöhen. Dafür soll die mehr als zehn Jahre alte Landesverordnung für Camping- und Wochenendplätze erneuert und an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. Das beschloss der Landtag in Schwerin am Mittwoch mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von SPD und Linke sowie CDU und FDP. Die Grünen verweigerten dem Antrag mit der Begründung fehlender Nachhaltigkeit in den Zielstellungen die Zustimmung, auch die AfD stimmte dagegen.