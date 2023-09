Stralsund MV will in Ukraine Schul-Schutzräume finanzieren Von dpa | 01.09.2023, 18:16 Uhr Ukraine-Krieg - Charkiw Foto: Mstyslav Chernov/AP/dpa up-down up-down

Mecklenburg-Vorpommern will die Schaffung von Schutzräumen für Schulen in der Ukraine mit 250.000 Euro unterstützen. In der Ukraine könnten Schülerinnen und Schüler nicht so unbeschwert in die Schule gehen, wie zum Schulstart nach den Sommerferien in MV vor kurzem, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Stralsund anlässlich einer Vorpommern-Tour zusammen mit dem ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev.