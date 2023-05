Sommerurlaub Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Studie MV wird als Urlaubsland gesehen und weniger als Arbeitsort Von dpa | 08.05.2023, 16:25 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern wird einer Studie zufolge bundesweit in erster Linie als Urlaubsort gesehen. Leicht rückläufige Tendenzen gibt es in der Wahrnehmung als Arbeits- und Kulturstandort, wie die Staatskanzlei in Schwerin am Montag zur Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Forsa mitteilte.