Foto: Volker Bohlmann Energiepolitik MV-Wirtschaftsminister Meyer will Weiterbetrieb der Atomkraftwerke Von Winfried Wagner/dpa | 21.09.2022, 13:52 Uhr

In der Diskussion um bezahlbare Energie hat sich SPD-Politiker Reinhard Meyer bei einem Besuch in Waren an der Müritz am Mittwoch klar positioniert.