Vorpommern-Greifswald Nach Attacke auf Polizisten: Anklage gegen 24-Jährigen Von dpa | 18.01.2023, 14:51 Uhr

Vier Monate nach einer Attacke gegen einen Polizisten in Greifswald, bei der der Beamte schwer verletzt wurde, ist Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben worden. Dem 24-Jährigen werden gefährliche Körperverletzung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen, wie ein Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte. Der Vorfall hatte sich am 11. September vor einem Nachtclub ereignet. MV-Innenminister Christian Pegel (SPD) hatte sich schockiert über den Angriff auf den Polizisten gezeigt. Der Beschuldigte schweige bisher zu den Vorwürfen. Der Prozess soll am Amtsgericht Greifswald stattfinden.