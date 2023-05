Alpaka auf der Ranch Ruhner Berge Foto: Robin Twardy up-down up-down Beinahe-Tod von Alpaka Goldie Füttern verboten! Wie Zoo-Besucher in MV die Tiere gefährden Von Milad Khoshdel | 12.05.2023, 06:00 Uhr

Das Futterverbot sollte in Tierparks eingehalten werden. Alpaka Goldie hatte noch Glück. Wie fütternde Besucher Tiere in Zoos in MV gefährden – und sogar schon für deren Tod verantwortlich waren.