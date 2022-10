Flüchtlingsunterkunft abgebrannt - Keine Verletzten Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Nordwestmecklenburg Nach Brand in Flüchtlingsunterkunft: Schmidt erschrocken Von dpa | 20.10.2022, 10:22 Uhr

Nach dem Feuer in dem als Flüchtlingsunterkunft genutzten Hotel Groß Strömkendorf (Nordwestmecklenburg) hat sich Bürgermeister Tino Schmidt (SPD) betroffen geäußert. „Ich bin erschrocken und verärgert“, sagte der Bürgermeister von Blowatz, wozu Groß Strömkendorf gehört, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Bisher habe es in der Region keine Anzeichen für rechtsmotivierte Umtriebe gegeben, erklärte Schmidt mit Blick auf die noch ungeklärte Brandursache.