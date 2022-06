FOTO: (c)Volker Bohlmann Rekord-Haushalt in Mecklenburg-Vorpommern 500 Millionen zur Entlastung der Bürger Von Max-Stefan Koslik | 29.06.2022, 05:00 Uhr

Die Debatte zum Landeshauhalt gilt als Königsdebatte im Landtag. Hier wird Politik in Zahlen gegossen. Nach einem Milliarden-Kredit in der Corona-Pandemie will Finanzminister Heiko Geue in Schwerin jetzt wieder sparen.