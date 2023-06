Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Dümmer Nach Feuer mit hohem Schaden: Brand brach in Carport aus Von dpa | 08.06.2023, 15:21 Uhr

Zwei Tage nach einem Brand mit hohem Schaden in einer Ferienhaussiedlung in Dümmer (Ludwigslust-Parchim) ist die genaue Brandursache noch unklar. Der von der Staatsanwaltschaft eingesetzte Gutachter habe lediglich feststellen können, dass das Feuer am Dienstag zuerst im Carport ausgebrochen sein muss, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Eine genauere Brandquelle habe der Experte noch nicht nennen können. Nach Angaben des Eigentümers soll in dem Fahrzeugunterstand eine Küche gestanden haben.