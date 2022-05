ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Ermittlung Nach Großbrand in Bootsanlage: Polizei sucht Brandstifter Von dpa | 06.05.2022, 08:05 Uhr

Innerhalb weniger Wochen brennt es zwei Mal in Bootsschuppen-Anlagen am Oberbach in Neubrandenburg. Am Donnerstag werden 60 Schuppen zerstört. Auch dieses Feuer dürfte gelegt worden sein.