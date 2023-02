Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Nach Haftentlassung Bank überfallen: Urteil erwartet Von dpa | 28.02.2023, 02:48 Uhr

Das Landgericht Rostock will am Dienstag (12.00 Uhr) das Urteil im Prozess um einen ungewöhnlichen Banküberfall in Rerik (Landkreis Rostock) verkünden. Dem 46 Jahre alten Angeklagten wird schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Er hatte im Prozess gestanden, im August 2022 einen Tag nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis den Überfall begangen zu haben. Dabei hatte der Mann eine Angestellte mit einem Messer und Schlägen bedroht, obwohl diese gar keinen Zugriff auf Bargeld hatte.