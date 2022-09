Feuerwehrfahrzeug im Sonnenuntergang Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Nach Hausbrand mit hohem Schaden: Experte untersucht Ruine Von dpa | 16.09.2022, 07:37 Uhr

Nach dem Feuer in einem Wohnhaus in Sellin auf der Insel Rügen untersucht ein Sachverständiger im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Brandruine. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, soll der Experte möglichst schnell die Ursache für das Feuer herausfinden, bei dem am Donnerstag ein Schaden von - nach ersten Schätzungen - 250 000 Euro entstanden war. Etwa 50 Feuerwehrleute konnten den Brand zwar löschen, aber das Haus ist unbewohnbar.