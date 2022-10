Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Diebstahl Nach Hoteleinbrüchen auf Rügen nun Vorfall auf Insel Usedom Von dpa | 24.10.2022, 12:57 Uhr

Eine Woche nach einer Hoteleinbruchserie auf der Insel Rügen haben Diebe nun ein Hotel auf der Nachbarinsel Usedom heimgesucht. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurde eine Urlaubsunterkunft im Ostseebad Bansin (Vorpommern-Greifswald) aufgebrochen und eine Geldkassette mit Einnahmen gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Montag und wurde am Morgen angezeigt, nachdem Mitarbeiter den Schaden bemerkt hatten.