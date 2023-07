Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Soziales Nach Kritik: Land erhöht Förderung für Betreuungsvereine Von dpa | 20.07.2023, 17:03 Uhr

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will die finanzielle Unterstützung der Betreuungsvereine in diesem Jahr deutlich ausbauen. 680.000 Euro sollen zur Wahrnehmung von sogenannten Querschnittsaufgaben fließen, teilte das Sozialministerium in Schwerin am Donnerstag mit. Im Vorjahr seien es nur 180.000 Euro gewesen. Ehrenamtliche Betreuer kommen zum Einsatz, wenn Menschen ihre Geschäfte nicht mehr selbst erledigen können.