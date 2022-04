Blaulicht FOTO: Christoph Soeder Polizeieinsatz Nach Messerattacke: Suche nach Täter bisher ohne Erfolg Von dpa | 08.04.2022, 10:55 Uhr | Update vor 10 Min.

Nach einer Messerattacke mit einem Schwerverletzten sucht die Polizei in der Region Stralsund weiter nach dem Täter. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, blieb die Fahndung nach dem maskierten Mann zunächst ohne Erfolg. Am Mittwochabend war in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund ein Mieter lebensgefährlich verletzt worden. Es besteht der Verdacht des versuchten Totschlags. Ein Motiv sei noch unklar.