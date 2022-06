ARCHIV - Eine Alarmsirene (l) ist auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses. Foto: Soeren Stache/dpa FOTO: Soeren Stache up-down up-down Katastrophenschutz Nach Stop wegen Geflüchteter erneut Sirenentests Von dpa | 30.06.2022, 14:32 Uhr

Die mit Rücksicht auf Geflüchtete ausgesetzten Sirenentests sollen in Nordwestmecklenburg wieder stattfinden. Der erste Probealarm könne am 6. Juli zur Mittagszeit erfolgen, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Die Probealarme seien im März ausgesetzt worden, um eine Belastung kriegstraumatisierter Menschen aus der Ukraine durch plötzliche Alarmsignale zu vermeiden. Mittlerweile kämen nur noch wenige Geflüchtete.