Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Polizeieinsatz Nach Verwüstung: Aufräumen auf Friedhof hat begonnen Von dpa | 24.10.2022, 10:06 Uhr

Nach den enormen Verwüstungen auf dem Friedhof in Groß Varchow (Mecklenburgische Seenplatte) haben dort Aufräumarbeiten begonnen. Ein Drittel der umgestoßenen oder beschädigten Gräber sei meist von Angehörigen wieder repariert worden, sagte Bürgermeister Thomas Diener (CDU) am Montag. Auf dem Friedhof waren in der Nacht zum 20. Oktober mehr als 60 Gräber beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe und hat zwei 14-jährige Mädchen als Tatverdächtige ermittelt.