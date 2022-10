Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Gerichtsprozess Nachbarn attackiert: Prozess wegen Totschlagsversuch Von dpa | 17.10.2022, 13:00 Uhr

Weil er einen Nachbarn im Streit mit einer Machete attackiert haben soll, muss sich ein 70-jähriger Mann aus Bartow (Mecklenburgische Seenplatte) nun vor Gericht verantworten. Wie das Landgericht Neubrandenburg am Montag mitteilte, beginnt am Dienstag der Prozess wegen versuchten Totschlags gegen den Rentner. Der Vorfall hatte sich am 10. Mai in dem Ort südlich von Jarmen ereignet.