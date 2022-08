ARCHIV - Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jan Woitas up-down up-down Sanierung Nächster Abschnitt der A24 erhält neue Asphaltdecke Von dpa | 09.08.2022, 13:25 Uhr | Update vor 11 Min.

Die Sanierungsarbeiten auf der A24 Hamburg-Berlin gehen weiter. Wie die in Hohen Neuendorf bei Berlin ansässige Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitteilte, beginnen am 15. August zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Wittenburg die Vorarbeiten für die Erneuerung des Asphalts. Vor wenigen Wochen erst waren die Sanierungsarbeiten zwischen Schwerin Süd und Neustadt-Glewe abgeschlossen worden.