Regierung Nachsteuerung bei Umsetzung der Behindertenrechtskonvention Von dpa | 02.12.2022, 16:57 Uhr

Im Frühjahr 2023 will die Landesregierung bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention nachsteuern. Aktuell laufe eine verbindliche regierungsinterne Umfrage zum Stand der Umsetzung von 100 vereinbarten Maßnahmen, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag anlässlich des Tags der Menschen mit Behinderung am Samstag. Der sogenannte Maßnahmenplan 2.0 soll bis zum Jahr 2026 umgesetzt sein.