Um die Grauen dreht sich alles in der Dokumetarischen Naturoper „Wölfe“ am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin FOTO: Swen Pförtner Gnadenlose Killer oder Schäfer des Waldes Dokumentarische Naturoper „Wölfe“ bei den Schlossfestspielen Schwerin Von Holger Kankel | 16.06.2022, 18:20 Uhr

Über kein Raubtier wird so viel und so kontrovers diskutiert wie über den Wolf. In der Naturoper „Wölfe“, deren Premiere am 24. Juni im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin zu erleben ist, wird ihm ein musikalisches Denkmal gesetzt.