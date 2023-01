Meise Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild up-down up-down Umwelt Naturschutzbund ruft am Wochenende zur Vogelzählung auf Von dpa | 04.01.2023, 11:51 Uhr

Der Naturschutzbund Nabu in Mecklenburg-Vorpommern hat für das kommende Wochenende um freiwillige Vogelzähler für die diesjährige „Stunde der Wintervögel“ geworben. „Wir hoffen, dass sich trotz des nassen Wetters viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern eine Stunde Zeit für die Erfassung der Vögel im Garten oder Park nehmen“, sagte der Ornithologe Benjamin Weigelt am Mittwoch in Schwerin. Im Jahr 2022 hatten sich den Angaben nach 4262 Menschen beteiligt.