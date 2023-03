Das Justizzentrum Neubrandenburg, Sitz von Landgericht und Amtsgericht. Foto: Bernd Wüstneck up-down up-down Prozess am Landgericht Neubrandenburg Angeklagte sollen Disko-Besucher überfallen und beraubt haben Von Winfried Wagner/dpa | 24.03.2023, 12:16 Uhr

Vier Männer stehen seit Freitag wegen Raubüberfällen in Neukalen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in Neubrandenburg vor Gericht. Zu Prozessbeginn hüllten sie sich in Schweigen.