Energiepreise Neubrandenburg rechnet mit viel höheren Energiekosten Von dpa | 06.01.2023, 08:36 Uhr

Die Stadt Neubrandenburg rechnet für 2023 mit mehr als doppelt so hohen Energiekosten. Wie eine Sprecherin der Stadt am Freitag mitteilte, werden rund 3,2 Millionen Euro an Kosten für Fernwärme, Gas und Strom eingeplant. Das wären 150 Prozent mehr als im abgelaufenen Jahr 2022, als 1,3 Millionen Euro veranschlagt wurden. Das sorgt auch dafür, dass die Stadt nach dem enormen Schuldenabbau der vergangenen Jahre derzeit erstmals seit langem wieder einen Haushaltsplanentwurf mit einem Minus von zehn Millionen Euro hat.