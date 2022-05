ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Mecklenburgische Seenplatte Neubrandenburg: Wieder Brand in Bootsschuppenanlage Von dpa | 18.05.2022, 07:22 Uhr

In Neubrandenburg brennen wieder Bootsschuppen. Die Ermittler vermuten Brandstiftung, denn es ist schon das dritte Feuer in der Anlage in kurzer Zeit. Mehr als 70 Schuppen sind bereits zerstört.