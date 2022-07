ARCHIV - Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Referendare Neue Lehrer erhalten Abschlusszeugnis: „Pandemiebedingungen“ Von dpa | 29.07.2022, 13:28 Uhr

Bei einer Festveranstaltung in Schwerin haben 123 Referendarinnen und Referendare ihre Zeugnisse zum Abschluss des zweiten Staatsexamens erhalten. „Ich gratuliere den Referendarinnen und Referendaren, dass sie ihre praktische Ausbildung unter den besonders herausfordernden Pandemiebedingungen gemeistert haben“, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg am Freitag anlässlich der Übergabe im Goldenen Saal des Neustädtischen Palais in der Landeshauptstadt.