Neue Saison für Mecklenburgisches Staatstheater Von dpa | 01.09.2022, 20:11 Uhr

Eine romantische Oper von Richard Wagner und ein Theaterabend mit Texten von Heiner Müller stehen in der neuen Spielzeit des Mecklenburgischen Staatstheaters auf dem Programm. Wagners „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg“ bilde am 16. September im Großen Haus in Schwerin den Auftakt für die Musiktheatersaison, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag.