Dreharbeiten für „McLenBurger - 100% Heimat“ Foto: dpa up-down up-down „Mclenburger – 100% Heimat“ beim Filmkunstfest MV 2022 Die Vielseitige: Schauspielerin Steffi Kühnert Von Holger Kankel | 31.08.2022, 19:34 Uhr

Die Schauspielerin Steffi Kühnert ist in diesen Tagen in einer Doppelrolle als Theaterregisseurin und Schauspielerin am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin und beim Filmkunstfest MV mit ihrem neuen Film „Mclenburger – 100% Heimat“ zu erleben.