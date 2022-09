Mindestlohn Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Einkommen Neuer Mindestlohn: Fast jeder dritte Arbeitnehmer profitiert Von dpa | 29.09.2022, 06:48 Uhr

Lange wurde um die spürbare Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns gerungen. Nun tritt er in Kraft. Die Auswirkungen sind in keinem anderen Bundesland mehr zu spüren als in Mecklenburg-Vorpommern.