Landtag Neues Landesstiftungsgesetz verringert Bürokratie Von dpa | 20.09.2023, 12:52 Uhr | Update vor 28 Min. Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down

Das Landesstiftungsgesetz ist am Mittwoch vom Landtag in Schwerin geändert worden. Anlass war die Notwendigkeit, Bundesregelungen in Landesrecht zu überführen. Bei der Gelegenheit wurde auch etwas Bürokratie abgebaut, wie Politiker verschiedener Fraktionen betonten.