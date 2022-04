Polizei FOTO: Jens Büttner Vorpommern-Rügen Neues Polizeihauptrevier in Stralsund Ende des Jahres fertig Von dpa | 20.04.2022, 14:11 Uhr

Rund 150 Polizisten in Stralsund können sich langsam mit dem bevorstehenden Umzug ins neue Polizeihauptrevier und Kriminalkommissariat befassen. Voraussichtlich ab Ende des Jahres werde das nach modernsten Gesichtspunkten errichtete Gebäude fertig sein, sagte Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Mittwoch in Stralsund.