Bildungsministerium Neues Programm soll mehr Grundschüler zu Schwimmern machen Von dpa | 01.07.2022, 11:24 Uhr

Die hohe Zahl von Nichtschwimmern in Mecklenburg-Vorpommern am Ende der Grundschulzeit soll in den kommenden Jahren deutlich gesenkt werden. Zu den Kernpunkten eines am Freitag im Landtag diskutierten Konzeptes zählt die Gewährleistung des Schwimmunterrichts an allen Grundschulen. Im zu Ende gehenden Schuljahr habe an 20 Grundschulen im Nordosten keine Minute Schwimmunterricht stattgefunden, räumte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) ein.